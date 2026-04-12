Unul din cei trei suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești refuză o înțelegere cu procurorii

Unul dintre suspecții în cazul furtului coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice din Muzeul Drents nu a încheiat nicio înțelegere cu Parchetul. Potrivit avocaților săi, suspectul Bernhard Z. (35) susține că nu a fost prezent la spargerea de la Muzeul Drents, conform RTV Drenthe. Acest lucru a fost confirmat de avocații săi pentru RTL Nieuws.

RTL Nieuws relatează și că Bernhard Z. a fost arestat la doar patru zile după jaful de artă. Poliția i-a găsit ADN-ul pe haine care păreau să fi fost folosite în timpul jafului și care fuseseră aruncate într-un container de gunoi din Assen. Pe haine au fost găsite cioburi de sticlă din muzeu. Conform dosarului, a mai ieșit la iveală că bărbatul a cumpărat haine și o geantă de sport care ulterior par să fi fost folosite în jaful de artă. O posibilă apărare pentru el ar putea fi aceea că a fost implicat doar în pregătiri, nu și în jaful de artă în sine.

Ceilalți doi suspecți au încheiat însă o înțelegere cu Parchetul. Detaliile acordului lui Jan B. (21) și Douglas W. (37) nu au fost făcute publice. Se presupune că aceștia își recunosc vina în schimbul unei pedepse mai reduse din partea judecătorului.

O parte a acestor acorduri este returnarea obiectelor de artă furate. Parchetul a anunțat anterior că coiful de aur de la Cotofenești și două brățări de aur au fost găsite pe baza indicațiilor suspecților.

Marțea viitoare începe procesul penal împotriva celor trei suspecți la tribunalul din Assen. Se pune întrebarea cât va dura procesul, dacă Parchetul și suspecții au ajuns deja la înțelegeri. În orice caz, judecătorul trebuie să se pronunțe asupra acestor acorduri, care pot fi și respinse.

Însă al treilea suspect neagă implicarea în faptă. Acest lucru ar putea însemna că procesul va trebui analizat integral. Pentru săptămâna viitoare au fost alocate trei zile de audieri la tribunalul din Assen.

Parchetul nu dorește deocamdată să ofere detalii despre acordurile încheiate cu suspecții.

Coiful de aur de la Coțofenești a fost furat pe 25 ianuarie anul trecut din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea expoziției despre Imperiul Dacic. Cu ajutorul unor explozibili, autorii au reușit să forțeze o intrare, după care au spart vitrinele și au luat coiful și trei brățări. Coiful ăi două brățări au fost găsite și prezentate public în 2 aprilie, fiind predate României.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

Suspecții Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35) vor apărea în fața instanței din Assen pe 14, 16 și 17 aprilie.

