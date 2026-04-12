Nicușor Dan, mesaj de Paște: „Să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică dimineață, în ziua de Paște, un mesaj în care îndeamnă „să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte”.

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni”, scrie Nicușor Dan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

„Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe"

În continuare, președintele spune că „sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine”.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, mai transmite președintele.

