Premierul britanic, Keir Starmer: Rămânerea în NATO este în interesul superior al SUA

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a declarat că este în interesul superior al SUA să rămână în NATO și că Europa trebuie să facă mai mult pentru a sprijini alianța, având în vedere războiul din Iran, transmite The Guardian.

Premierul britanic, vorbind la sfârșitul unei vizite cu mai multe escale în Golf pentru a discuta despre armistițiul provizoriu și opțiunile pentru redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere comercial, a respins amenințările lui Donald Trump de a părăsi alianța de apărare, potrivit The Guardian.

Președintele SUA a criticat în repetate rânduri membrii europeni ai NATO, care în mare parte nu au fost de acord cu atacurile asupra Iranului, pentru că nu au participat mai mult la atacuri. El a inclus o amenințare cu retragerea completă a Washingtonului din alianță.

Starmer, vorbind în Qatar la sfârșitul unei călătorii în timpul căreia s-a întâlnit și cu lideri din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain, a fost de acord cu apelurile lui Trump ca membrii europeni ai NATO să cheltuiască mai mult pentru apărare, insistând în același timp că este în interesul SUA să rămână în alianță.

„Suntem susținători foarte puternici ai NATO și argumentez de ceva vreme că trebuie să facem mai mult”, a spus el. „Este cea mai eficientă alianță militară pe care a cunoscut-o vreodată lumea.”

„Trebuie noi, europenii, să facem mai mult? Da. Am susținut acest argument timp de aproape doi ani, în fața partenerilor noștri europeni la fel de mult ca oricui altcuiva. Continuăm să susținem acest argument și îl vom susține.”

El a adăugat: „Este în interesul Americii; este în interesul Europei. NATO este o alianță defensivă, care timp de decenii ne-a ținut mult mai în siguranță decât am fi fost altfel.”

„Cred că acesta va fi un element european mai puternic pentru NATO? Da, și cred că ar trebui să intervenim în acest spațiu. Deja facem asta, motiv pentru care ne coordonăm strategic cu partenerii noștri din NATO.”

Starmer și Trump au vorbit joi seară. Într-o discuție cu știri la Doha, Starmer a declarat că o mare parte din timpul apelului a fost dedicată discuțiilor despre cum să se asigure că navele pot trece în siguranță prin strâmtoarea Ormuz, o rută cheie de transport pentru petrol și gaze, precum și alte mărfuri, pe care Iranul a blocat-o practic după atacurile SUA și Israelului.