O şoferiţă a rămas fără permis după ce a condus cu 176 km/h… pentru că i se ardeau cozonacii în cuptor

O şoferiţă, de 35 de ani, a fost înregistrată de aparatul radar când circula cu o viteză de 176 km/h pe DN 38. Ea a afirmat că se grăbea pentru a nu i se arde cozonacii în cuptor. Femeia a fost amendată cu 1.800 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni.

„Aseară (vineri – n.r.), pe DN 38, o şoferiţă de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noştri de la Biroul Siguranţă Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra «magică» de 176 km/h.

Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!». Acum, noi nu ştim dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar ştim sigur că, la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga maşină într-o amintire”, au transmis poliţiştii, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Poliţiei Judeţene Constanţa.

Femeia a fost lăsată fără permis de conducere pentru 120 de zile şi amendată cu 1.800 de lei.

