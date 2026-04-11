Un copil de 6 ani care s-a urcat pe pervazul ferestrei, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea, salvat de polițiști

Un copil de 6 ani, care se urcase pe pervazul unei ferestre din apartamentul în care locuiește, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea, a fost salvat sâmbătă seară de către poliţiştii rutieri, alertaţi de un trecător.

Sâmbătă, în jurul orei 17.00, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit de urgenţă în urma unui apel care semnala prezenţa unui copil de 6 ani, nesupravegheat, pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui imobil din municipiu.



Sesizarea a fost făcută de un trecător care a observat situaţia periculoasă şi a alertat autorităţile. Cel mai apropiat echipaj de poliţie s-a deplasat imediat la faţa locului.



„Ajunşi la adresă, poliţiştii au acţionat rapid şi coordonat: unul dintre aceştia a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la uşa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior. În urma intervenţiei prompte, situaţia a fost gestionată în siguranţă, copilul fiind îndepărtat de la pericol”, precizează sursa citată.



Potrivit aceleiaşi surse, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că minorul era singur în acel moment, tatăl acestuia fiind în locuinţă, însă în baie.

Citește și: Un mort și trei răniți într-un accident urmat de incendiu