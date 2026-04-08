Ilie Bolojan: În momentul de față nu există probleme de aprovizionare pentru piața românească de combustibili

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în prezent, nu există probleme de aprovizionare cu combustibili pe piața românească. El a subliniat că intervențiile autorităților sunt menite să mențină piața competitivă și să asigure funcționarea corespunzătoare a lanțurilor de aprovizionare.

Declarația a venit ca răspuns la o întrebare privind scenariul de criză despre care președintele Nicușor Dan a anunțat că este în curs de elaborare, în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni pe tema carburanților.

„În momentul de față, așa cum am discutat și cu domnul ministru și cu echipa care a participat la această întâlnire, nu există probleme de aprovizionare pentru piața românească. Și prin demersurile pe care Guvernul le-a făcut, pe care Ministerul Energiei le-a susținut în această perioadă, ne asigurăm de două elemente.

Pe de o parte, că intervențiile pe care le facem în piață, de exemplu reducerea accizei, sunt de natură a menține piața românească ca o piață competitivă, în așa fel încât cei care importă, de exemplu, motorină, să poată să o importe nu la prețurile la care ar dori ei, ci la prețurile la care pot să o cumpere, ca să nu avem un deficit de produse pe piață, pe de o parte, și, de asemenea, că lanțurile noastre de aprovizionare funcționează, sunt întărite și sunt limitate perturbațiile care sunt pe piața globală. Acestea au fost datele, dar, așa cum v-am spus, la diferite ipoteze de lucru se pot lucra, dar nu avem în momentul de față astfel de probleme“, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Citește și: Programul agențiilor Loto de Paști. Când va avea loc următoarea tragere