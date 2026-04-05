Pilotul avionului american prăbușit în Iran a fost salvat. Forțele speciale americane l-au salvat pe al doilea pilot al avionului de vânătoare F-15E Strike Eagle doborât deasupra Iranului.

„Armata Statelor Unite a desfășurat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat, și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFER și NEVĂTĂMAT”, a scris Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că ofițerul este rănit, dar „va fi bine”. Trump a mai precizat că a armata SUA „a trimis zeci de avioane, echipate cu cele mai mortale arme din lume” pentru a-l recupera.

Al doilea pilot salvat

Trump a explicat duminica aceasta că a preferat să aleagă tăcerea și nu a discutat despre pilotul salvat vineri pentru a nu pune în pericol cea de-a doua misiune. Salvarea ofițerului l-a scăpat de o criză majoră pe președintele american Donald Trump, scrie Reuters. Acesta era al doilea membru al unui echipajului format din două persoane al avionului F-15E despre care Iranul a declarat vineri că a fost doborât de apărarea sa aeriană.