Colocviul AGIR Dolj 2026: Petre Baniță – omul care a făcut „un paradis într-un deșert” – 100 de ani de la naștere

Vineri, 27 martie, Asociația Generală a Inginerilor din România AGIR, Sucursala Dolj, în parteneriat cu Facultatea de Horticultură și Stațiunea de Cerecetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, a organizat Colocviul AGIR Dolj 2026, dedicat profesorului Petre Baniță.

La început, președintele Sucursalei Dolj, prof.dr.ing. Gheorghe Manolea, a făcut o trecere în revistă a Colocviilor AGIR Dolj, organizate anual din 2011, dedicate personalităților inginerești din Oltenia, avînd ca obiectiv „consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi- a Oamenilor de lângă noi”.

A urmat o „secvență audio” difuzată și la postul Radio Sud din Craiova, pe care o puteți asculta accesând link-ul https://gheorghe.manolea.ro/?s=banita.

Activitatea didactică a profesorului Petre Baniță a fost evocată de către Decanul Facultății de Horticultură din Craiova, prof.dr.ing. Sina Cosmulescu.

Bogata activitate desfășurată de cercetătorul Petre Baniță în Oltenia a fost prezentată de către către dr.ing. Sergiu Ștefan Gorjan de la Stațiunea de Cercetări Viticole Drăgășani, și de către dr.ing. Aurelia Diaconu de la Stațiunea de Cerecetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Laureată a Premiului „Eliza Leonida Zamfirescu”.

Se subliniază că doamna Aurelia Diaconu, în stilul obișnuit, a făcut o prezentare convingătoare, bine documentată, însoțită de filme cu cercetătorul Petre Baniță, cu vocea profesorului. Printre documentele prezentate a fost si o fotografie cu Omul Petre Baniță încadrat de cei doi copii, Monica și Emilian, acum oameni maturi, prezenți în Sala 444.

„Pata de culoare” a fost adusă de către dr.ing. Dumitru Sacerdoțianu, om atașat de Drăgășani dar și de valorile AGIR, membru al Biorului AGIR Dolj, care le-a arătat celor prezenți patru sticle de vin din soiul „Crâmpoșie selecționată”, creată de cercetătorul Petre Baniță în anii ’60.

Camelia Muntean, fostă doctorandă a profesorului Petre Baniță, acum cadru didactic la Facultatea de Horticultură din Craiova, a nuanțat calitățile de formator, de educator ale acestuia.

Secvența „Petre Baniță …Omul văzut de aproape”, a prilejuit o întâlnire emoționantă cu copii profesorului, Monica-Ileana Baniță și Emilian Baniță. Monica Baniță, medic, acum profesor universitar, conducător de doctorat, a povestit, așa cum ne așteptam, despre „Omul Petre Baniță”, despre atmosfera de încredere creată în familie de către tatăl său dar și despre dragostea lui pentru terenurile nisipoase din Oltenia, pe care le-a denumit „ al treilea copil din familia Baniță”. Emilian Baniță, cercetător cu vocație în viticultura din Drăgășani, a evocat regretul profesorului, deputat în Parlamentul României, că nu a putut să transforme „nisipurile din politica românească” în soluri roditoare, așa cum a făcut cu cele din sudul Olteniei. La final a comparat viața tatălu său cu „ o lumânare care a ars de la ambele capete”.

Ca de obicei, în partea finală a Colocviului AGIR Dolj, a fost inclusă secvența „Inginerie și artă” în care ing. Dorian Delureanu, Membru fondator Asociatia „Omnia Photo”, a prezentat mail multe de fotografii din ciclul „Fântânile Olteniei”.

Evocarea profesorului Petre Banita va continua la Dăbuleni, localitatea în care „a ars” pentru binele comunității, în 6 aprilie 2026, ziua în care ar fi împlinit 100 de ani.