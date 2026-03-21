(VIDEO) Spargere în Calafat: două femei reținute după furt de zeci de mii de euro

Două femei au fost reținute după ce ar fi furat zeci de mii de euro din locuința unei calafentece. Cazul a ieșit la iveală după ce o femeie de 60 de ani din Calafat a sesizat poliția.

Din locuința acesteia ar fi fost furați:

29.000 de euro,

peste 33.000 de lei.

Percheziții și descoperiri

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Calafat au descins la domiciliul uneia dintre suspecte. Au fost găsite:

750 euro la o femeie de 48 de ani,

3.000 euro și 8.700 lei la o tânără de 23 de ani.

Reținute pentru furt calificat

Cele două femei au fost:

conduse la audieri,

reținute pentru 24 de ore,

introduse în arestul IPJ Dolj.

Prejudiciu recuperat parțial

Veste bună pentru victimă: aproximativ 70% din prejudiciu a fost recuperat și restituit, potrivit IPJ Dolj.

Femeile vor fi prezentate în fața procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

