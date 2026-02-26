Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului pensiilor magistraților

Decizia Curții Constituționale privind legea care reformează pensiile speciale ale magistraților a fost publicată oficial pe site-ul CCR, urmând ca în scurt timp să apară și în Monitorul Oficial. Abia din momentul publicării în Monitorul Oficial, Nicușor Dan poate promulga legea.

Decizia CCR privind constituționalitatea legii, care stabilește și că pensia unui fost magistrat nu poate fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, a fost luată săptămâna trecută, miercuri, cu 6 voturi la 3, după ce Curtea Supremă condusă de judecătoarea Lia Savonea a contestat legea în luna decembrie a anului trecut, potrivit hotnews.ro.

Legea crește treptat și vârsta de pensionare a magistraților, până când va ajunge la 65 de ani (în termen de 15 ani de la intrarea în vigoare a legii)

După publicarae în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan are la dispoziție 10 zile să promulge legea, conform Articolului 77 din Constituție. Decizia CCR, care conține și motivarea, se întinde pe 40 de pagini.

Documentul poate fi citit în integralitate aici.

