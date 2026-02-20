Opt morți după ce un microbuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a rupt sub el

Șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un microbuzobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă când gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev.

Potrivit guvernatorului, un turist a reușit să scape, iar căutarea ceilorlalți continuă. Parchetul regiunii Irkuțk a anunțat că a fost deschis un dosar penal, iar circumstanțele sunt investigate.

Turismul chinez în Rusia a crescut puternic în ultimii ani, pe fondul apropierii politice dintre cele două țări vecine și al parteneriatului strategic „fără limite” declarat anul trecut, fiind introdus totodată un regim reciproc de călătorie fără viză.

Considerat de unii drept „Bijuteria Rusiei”, Lacul Baikal este cel mai vechi și cel mai adânc lac de apă dulce din lume. Sezonul turistic la lac începe de regulă în ianuarie, când apa sa se cristalizează în gheață de culoarea acvamarinului.

Afacerile din jurul lacului s-au dezvoltat în paralel cu turismul. În ultimii ani, ele s-au adaptat în special pentru turiștii chinezi, care reprezintă mai mult de jumătate din vizitatori.

De exemplu, în Listvianka, principalul sat de pe malul lacului Baikal, mulți angajați ai hotelurilor și restaurantelor au învățat limba mandarină, după cum arăta The South China Morning Post încă din 2021.

