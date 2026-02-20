Româncă de 17 ani, bănuită că și-a ucis copilul abia născut și l-a abandonat la un coș de gunoi, în Austria

În urmă cu o lună, un bebeluș a fost abandonat lângă coșul de gunoi, după ce în prealabil fusese ucis. Incidentul a avut loc la Nickelsdorf, la trecerea de frontieră dintre Ungaria și Austria. Camerele de supraveghere de la frontieră au surpins atunci o femeie coborând în grabă dintr-un autobuz înmatriculat în România și mergând spre un unghi mort. Acum tânăra a fost identificată în petsoana unei adolescente de 17 ani.

Tânăra a fost arestată, alături de alte trei persoane, și urmează să fie transferate în Austria. Potrivit publicației austriece ORF, fetița a fost găsită, duminică, 18 ianuarie 2026, la scurt timp după prânz, pe partea austriacă a frontierei, de către persoane aflate în tranzit.

O adolescentă, mamă criminală

Autopsia dispusă după descoperirea trupului a stabilit că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei intervenții din exterior. Cauza decesului a fost un traumatism cranio-cerebral. În acest context, ancheta a fost deschisă pentru suspiciunea de omor, iar poliția a ridicat urme de la fața locului, inclusiv urme ADN.

Investigațiile au fost derulate în cooperare cu autorități din Austria, Germania, Ungaria și România. În urma acestei colaborări, poliția a identificat patru suspecți, reținuți în ultimele zile în Germania și în România, pe baza unor mandate europene de arestare.

Potrivit datelor comunicate până acum, audierile celor patru vor avea loc abia după extrădarea în Austria. Deocamdată nu este clar cine ar fi ucis copilul, unde s-ar fi produs fapta și care ar fi fost motivul, iar rolul fiecărui suspect urmează să fie stabilit.

