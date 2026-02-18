Carnavalul de la Veneția 2026 a luat sfârșit. Turişti de 173 de naţionalităţi au vizitat oraşul

Ediţia din 2026 a Carnavalului de la Veneţia, dedicată temei ”Olympus – Originile Jocului” şi încheiată marţi, a prilejuit prezenţa turiştilor din 173 de naţionalităţi în oraşul-lagună, au anunţat oficiali ai evenimentului, potrivit agenției de știri ANSA, citată de Agerpres.

Potrivit Smart Control Room, majoritatea vizitatorilor străini care au vizitat Veneţia în această perioadă au fost spanioli (14,1%), urmaţi de francezi (13,7%), britanici (9,7%), germani (7,5%), americani (6,3%) şi australieni (4,7%).

Petreceri cu măşti în diverse locuri istorice

Începând cu 31 ianuarie, Veneţia s-a transformat într-o scenă multifaţetată, care a găzduit vizitatori din toate colţurile lumii şi care au participat la parade, spectacole de teatru, concerte, momente artistice şi parade pe apă.

Ediţia din acest an a împletit cu succes originile mitologice ale jocului cu relevanţa actuală a Jocurile Olimpice şi Paralimpice şi s-a încheiat marţi cu salutul final în Piazza San Marco al fetei desemnate ”Maria Carnavalului”, Martine Diop Bullo, defilarea carelor alegorice la Zelarino şi ultimul spectacol din seria ”The Call of Olympia” la Arsenale, care a încântat auditoriul cu o poveste de lumină şi foc. Evenimentul a culminat cu petreceri cu măşti în diverse locuri istorice.

Conţinutul dedicat Carnavalului de la Veneţia de pe pagina oficială de Facebook – postări, stories, reels – a avut un reach de 4 milioane de utilizatori, în timp ce pagina oficială de Instagram a fost vizualizată de 5,8 milioane de utilizatori. Pe platforma X, conţinutul dedicat Carnavalului a avut 250.000 de vizualizări.

