Nicușor Dan susține reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale

Administrația Prezidențială susține că este necesară reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale. Președinția consideră că sunt necesare măsuri mult mai ample decât impunerea unor limite de acces, inclusiv pentru combaterea manipulării și dezinformării în mediul online.

Președinția a declarat, pentru edupedu.ro, că „deciziile privind forma concretă a acestor reglementări, inclusiv cele referitoare la limite de vârstă, trebuie să fie rezultatul unui proces legislativ transparent, bazat pe dialog cu experți, cu instituțiile competente și cu societatea, să fie fundamentate pe date și studii relevante și adaptate specificului național”.

Administrația Prezidențială consideră că riscurile pe care rețelele sociale le reprezintă pentru copii trebuie abordare într-un mod sistematic și coerent.

„Impunerea unor limite de acces este utilă, dar insuficientă. În paralel, trebuie implementate măsuri consistente pentru consolidarea discernământului și competențelor digitale, creșterea siguranței în mediul online și contracararea manipulării și dezinformării”, afirmă Administrația Prezidențială.

România trebuie să își consolideze capacitatea de a contracara manipularea și dezinformarea în online

Președinția consideră că România trebuie să își consolideze capacitatea de a contracara manipularea și dezinformarea în mediul online, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, fără a aduce atingere, desigur, libertății de expresie.

„Părinții și școala sunt actorii cheie în acest demers, dar nu pot face față singuri acestei provocări complexe, care depășește capacitatea lor de intervenție”, se mai arată în răspunsul Administrației Prezidențiale.

