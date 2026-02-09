Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să consolideze piața unică și să reducă birocrația pentru a face față concurenței. Mesajul Ursulei von der Leyen a fost transmis luni într-o scrisoare adresată liderilor naționali.

„Este clar că nu mai putem face afaceri ca de obicei. Normele naționale divergente și condițiile comerciale din statele membre descurajează întreprinderile să își atingă întregul potențial și limitează competitivitatea Europei. Obiectivul nostru principal trebuie să fie eliminarea acestor bariere interne”, a scris von der Leyen.

În mesaj, ea a spus că lumea este „din ce în ce mai mult modelată de puterea brută, rivalitatea strategică și transformarea dependențelor în arme”, potrivit G4Media.ro

Singura soluție, a susținut președinta Comisiei, este creșterea competitivității Uniunii Europene

pentru a sprijini „efortul nostru de independență".

Summitul de lucru de la castelul Alden Biesen, programat joi, va aborda modul în care UE poate integra piața sa unică și valorifica economia pentru a evita marginalizarea continentului în fața Chinei și Statelor Unite.

Prioritățile Comisiei includ reducerea birocrației și diversificarea legăturilor comerciale, punând accent pe o „preferință europeană” în achizițiile publice.

Ursula von der Leyen a anunțat că va prezenta liderilor un raport privind progresele în vederea reducerii sarcinilor administrative.

„Deși UE ar trebui să se străduiască să ajungă la un acord între toate cele 27 de state membre, dacă acest lucru se dovedește imposibil în domenii vitale ale politicii economice, vor fi luate în considerare diferite modalități de a depăși obiecțiile capitalelor pentru a preveni lipsa de progres sau ambiție… care subminează competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei”, a adăugat von der Leyen.

Ambasadorii țărilor membre au discutat vineri, cu ușile închise, despre prețurile la energie și reglementările care împiedică creșterea economică.

Înainte de summit, capitalele europene au venit cu mai multe poziții.

Germania a cerut dereglementare și măsuri pentru firmele mici, iar Franța a solicitat ca fondurile publice pentru apărare, tehnologie și infrastructură să fie cheltuite în principal cu furnizori europeni.

