Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, repinsă de senatori

Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, a fost repinsă, luni seară, de senatori. Din totalul de 117 senatori prezenţi, au votat în favoarea moţiunii simple 44 de senatori, iar împotrivă 73 de senatori.

Moţiunea simplă depusă de AUR şi grupul Pace. Întâi România s-a intitulat „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”.

Moţiunea simplă vizează gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor privind potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda şi are ca temă „ministrul progresist Radu Miruţă compromite credîbilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de rigoare strategîcă”, conform news.ro.



„În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existenţa unui mandat NATO sau ONU, precum şi impactul asupra capacităţilor operative ale Armatei Române, Senatul apreciază că ministrul Apărării a acţionat cu o neglijenţă politică incompatibilă cu funcţia deţinută. 0 astfel de conduită contravine principiilor constituţionale privind controlul civil asupra armatei şi rolul Parlamentului în autorizarea misiunilor externe”, se arată în textul moţiunii, care poate fi consultat aici.

