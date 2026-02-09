Senatul a respins moțiunile simple pe Educație și pe Acordul UE-MERCOSUR

Senatul a respins luni moţiunea simplă pe Educaţie, intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”, depusă de opoziție împotriva ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan.

S-au înregistrat 44 voturi pentru, 74 împotrivă şi 2 abţineri. Votul a fost secret electronic, potrivit Agerpres.

Tot luni, senatorii au respins moțiunea simplă privind Acordul UE-Mercosur. Au fost 38 voturi „pentru”, 52 „împotrivă” și 25 de abțineri.

Partidul extremist AUR a depus trei moțiuni simple împotriva unor miniștri din guvernul Bolojan.

