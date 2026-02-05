PetRadar.org ajunge în România! Platforma care găsește animalele pierdute

Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori în peste 90 de țări, PetRadar.org a fost lansată recent în România, oferind părinților de animale o metodă modernă și rapidă de a-și găsi companionii pierduți.

Platforma digitală a contribuit deja la reunirea a zeci de mii de animale cu familiile lor, cu o rată de succes de aproximativ 72%, și ajunge într-un moment în care România se află pe primul loc în Europa la numărul de animale de companie deținute.

Cum funcționează PetRadar.org

Tehnologia schimbă complet modul în care sunt căutate animalele pierdute:

Afișe cu cod QR pentru o identificare rapidă,

Dashboard de urmărire și hartă interactivă pentru localizarea animalului,

Reclame pe social media, astfel încât anunțul să ajungă imediat la vecinii din zonă.

Tot ce trebuie este o poză și câteva detalii despre animăluț. În câteva minute, anunțul ajunge în feed-ul comunității, crescând șansele de a regăsi animalul pierdut.

Povestea din spatele platformei

„Vedeam mereu pe stâlpi afișe cu animale pierdute, ude și rupte. Mi-am spus că trebuie să existe o metodă de a folosi reclamele pe social media pentru un scop bun. Așa am fondat PetRadar.org în Olanda. Faptul că astăzi ajutăm părinți de animale din toată lumea este extraordinar,” spune David Olthaar, fondatorul PetRadar.org.

Platforma oferă unelte, sfaturi și suport constant, fiind recunoscută în SUA, Europa de Vest și Japonia pentru abordarea empatică și lipsită de judecată față de părinții de animale.

Lansarea în România

Coordonată de Alexandra Șoancă, Operations Manager la PetRadar.org, lansarea în România vine cu o semnificație aparte:

„Sunt româncă și mi-am dorit să aduc platforma aici. Îmi doresc ca părinții de animale să aibă acces la ajutor imediat, fără judecată și fără să se simtă singuri.”

„Din perspectiva activității noastre la Animal Life Sibiu, vedem constant animale pierdute și speriate. Orice inițiativă care ajută oamenii să-și regăsească animalele este neprețuită. Fiecare animăluț găsit la timp înseamnă o șansă în plus să nu ajungă într-un adăpost,” declară Maria Cismaru, reprezentant al Animal Life Sibiu.

Acces rapid și în limba română

PetRadar.org este acum disponibil și în limba română, astfel încât toți părinții de animale să poată folosi platforma în momentele critice.

Platforma poate fi accesată aici: https://www.petradar.org/ro

