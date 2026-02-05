Guvernul susține accelerarea proiectului Mintia și investițiile de 1 miliard € în stocarea energiei

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice strategice din România.

Discuțiile au vizat stadiul actual al proiectului, calendarul de implementare și colaborarea autorităților române cu investitorul, pentru atingerea obiectivelor naționale de securitate energetică.

Capacitate impresionantă și calendar de implementare

Proiectul de la Mintia vizează 1.700 MW capacitate instalată în 2026, ceea ce îl va transforma în cea mai mare centrală pe gaze naturale din UE pe un singur amplasament. Până în prezent, au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro, folosind echipamente de ultimă generație.

Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică va începe în septembrie 2026.

Premierul Bolojan a subliniat importanța proiectului pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și a promis sprijin pentru finalizarea racordării centralei la rețelele de gaze naturale și energie electrică, în colaborare cu Transelectrica. Racordările vor permite funcționarea la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze.

Investiții majore în stocarea energiei electrice

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunțat și dezvoltarea unui proiect de stocare a energiei electrice BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, cu o capacitate totală de 2.500 MW distribuită în patru-cinci locații, inclusiv la Mintia.

Scopul investiției este echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru consumatori.

La întâlnire au participat și președintele ANRE, George Niculescu, și consilierul de stat Raul Gutin, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

Impact economic și strategic

Centrala pe gaze de la Mintia este un proiect strategic național, cu efecte semnificative asupra securității energetice a României, diversificării surselor de producție și dezvoltării economice regionale.

Investiția va genera locuri de muncă în fazele de construcție și operare, va susține economia locală din județul Hunedoara și va contribui la modernizarea infrastructurii energetice, aliniind România la tehnologii mai eficiente și mai puțin poluante.

