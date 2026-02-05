(VIDEO) 3 membri ai unui grup de crimă organizată reținuți în București și Ilfov pentru trafic de droguri de mare risc

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, azi, reținerea a 3 inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru:

constituirea unui grup infracțional organizat,

trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc.

În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Cum funcționa gruparea

Din ancheta procurorilor a rezultat că, începând cu octombrie 2025, inculpații au constituit o grupare care urmărea obținerea de beneficii materiale importante din comercializarea de droguri. Prin intermediul conexiunilor unuia dintre membri cu traficanți din America Latină și Europa, gruparea a introdus în România cantități importante de cocaină și hașiș, destinate distribuției către o rețea de consumatori.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, doi dintre inculpați au adus în România aproximativ 5 kilograme de cocaină și 8 kilograme de hașiș, cu o valoare de piață estimată la 400.000 euro, depozitând drogurile în București și Ilfov pentru comercializare ulterioară.

Flagrantul

Ieri, polițiștii au prins în flagrant un inculpat în localitatea Gruiu, în timp ce transporta aproximativ 4 kg de cocaină și 8 kg hașiș. Acesta a opus rezistență, provocând avarii la autoturismele poliției și fiind testat pozitiv la substanțe psihoactive.

Tot în cadrul acțiunii, un alt membru al grupării a fost prins în Voluntari, deținând circa 80 grame de canabis și 21 grame de cocaină.

Percheziții și probe ridicate

Au fost efectuate 9 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Constanța, fiind ridicate droguri suplimentare, sume de bani, cântare de precizie și documente relevante pentru anchetă.

Măsuri legale și următorii pași

În continuare, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București pentru arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile.

Echipă și colaborare interinstituțională

Operațiunea a fost realizată împreună cu:

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog,

Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate București și Constanța,

Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale,

Jandarmeria Ilfov și București,

Gruparea Mobilă de Jandarmi Constanța.

