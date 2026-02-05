Hadar Chalet – fostul pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, acum destinație exclusivistă de lux

Hadar Chalet, fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, este una dintre cele mai discrete și spectaculoase proprietăți de lux din România. Listată inițial la 995.000 Euro de Romania Sotheby’s International Realty, proprietatea a generat rapid interes, primind trei oferte ferme în mai puțin de două luni. Tranzacția a fost finalizată recent, la o valoare confidențială, iar noul proprietar este un antreprenor cu experiență în domeniul HoReCa, care intenționează să păstreze caracterul exclusivist al locației și să continue renumele Hadar Chalet ca destinație premium.

Ascuns în mijlocul naturii – intimitate totală

Construit în 1985 ca parte a rețelei de pavilioane de vânătoare din perioada regimului Ceaușescu, Hadar Chalet era destinat exclusiv cercului restrâns al puterii. Proprietatea este amplasată la Gura Siriului, la aproximativ o oră de Brașov, într-un cadru natural spectaculos, oferind intimitate completă. Domeniul se întinde pe 41.198 mp, cu 1.821 mp construiți, accesul fiind realizat pe un drum forestier de circa 4 km, practicabil în orice anotimp.

Autonomia completă a domeniului – cu surse proprii de apă, energie electrică și sisteme de încălzire – garantează independență totală și confort, o raritate care reflectă perioada în care discreția era esențială.

De la pavilion de vânătoare la destinație turistică de lux

Reședința principală a Hadar Chalet este organizată pe mai multe niveluri și include:

8 camere duble

2 junior suite

3 suite deluxe

1 penthouse

Toate spațiile sunt dotate cu băi proprii și sunt completate de zone de relaxare, săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe, adaptate pentru evenimente private sau corporate. În ultimii ani, proprietatea a găzduit peste 250 de nunți, devenind una dintre cele mai căutate locații pentru evenimente exclusiviste, retrageri private și experiențe premium în mijlocul naturii.

Facilități și acces exclusiv

Domeniul oferă facilități complete pentru oaspeți: piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, zonă de fitness, foișor, terase panoramice și spațiu de joacă pentru copii. Accesul se poate face și cu elicopterul, proprietatea având o pajiște amenajată pentru aterizare. Un hambar separat, cu design rustic-modern, este folosit pentru evenimente festive, conferințe sau activități private.

Alte proprietăți premium în natură

Romania Sotheby’s International Realty oferă și alte locații care combină luxul cu natura:

Cabana off-grid Căpușu Mare – la marginea Rezervației Defileul Căpușului, cu plajă naturală și spații Zen în pădure (preț la cerere)

– la marginea Rezervației Defileul Căpușului, cu plajă naturală și spații Zen în pădure (preț la cerere) Refugiul multifuncțional Ceahlău – la 500 m de Lacul Bicaz, cu facilități moderne (850.000 Euro)

– la 500 m de Lacul Bicaz, cu facilități moderne (850.000 Euro) Refugiul boutique Mehedința – piscină cu palmieri și cramă proprie (1,3 mil. Euro)

– piscină cu palmieri și cramă proprie (1,3 mil. Euro) Case de vacanță Munții Apuseni – lângă lacul Beliș și pârtii de schi, cu tradiții locale incluse în patrimoniul UNESCO (396.000 Euro)

– lângă lacul Beliș și pârtii de schi, cu tradiții locale incluse în patrimoniul UNESCO (396.000 Euro) Domeniul Casa Bata – 46 hectare între Arad și Timiș, cu pădure extinsă (3,25 mil. Euro)

Ce urmează pentru Hadar Chalet?

Prin această tranzacție, fostul pavilion de vânătoare intră într-o nouă etapă, transformându-se într-o destinație de relaxare premium și evenimente elitiste, private sau corporate. Noul proprietar își propune să păstreze istoria locului și să dezvolte experiențe de lux care să pună în valoare frumusețea naturii și eleganța proprietății.

