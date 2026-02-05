(VIDEO) Taximetriști agresați! Polițiștii doljeni au reținut un bărbat pentru lovire și distrugere

Polițiștii din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 35 de ani, din municipiu, pentru lovirea sau alte violențe și distrugere.

Primele sesizări au fost făcute de doi șoferi de taxi. Un bărbat de 40 de ani a reclamat că, pe 13 decembrie 2025, în timp ce transporta un client necunoscut, a fost lovit la destinație și că acesta i-a distrus un suport de ochelari aflat pe plafonul mașinii. Cel de-al doilea, un bărbat de 33 de ani din Malu Mare, a reclamat că pe 1 octombrie 2025 a fost agresat de un client în timp ce conducea autoturismul său în regim de taxi.

În urma investigațiilor și activităților specifice, polițiștii au identificat bărbatul de 35 de ani, ca fiind principalul suspect în ambele cazuri.

Ieri, acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Pe baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, suspectul va fi prezentat Parchetului cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

