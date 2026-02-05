Bărbatul reținut după după ce și-a bătut iubita într-o benzinărie

O tânără de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanţa, ea fiind lovită peste mâini cu un scaun. Bărbatul a fost reţinut, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel la 112, despre faptul că într-o staţie de carburanţi din municipiul Constanţa are loc un conflict între un bărbat de 30 de ani şi o femeie de 22 de ani.

„În urma conflictului, tânăra ar fi fost agresată fizic, prin lovire peste membrele superioare cu o piesă de mobilier, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conform prevederilor legale, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică. Astfel, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru violenţă în familie, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul a lovit-o pe iubita sa cu un scaun găsit în benzinărie.

Citește și: Trei tineri au furat 12.000 de lei de la o sală de jocuri de noroc