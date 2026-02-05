Trei tineri au furat 12.000 de lei de la o sală de jocuri de noroc 

Trei tineri cu vârste între 21 şi 26 de ani au fost arestaţi preventiv, în urma unei tâlhării comise într-o sală de jocuri de noroc din Braşov. Doi dintre ei au intrat mascaţi în local şi au ameninţat-o pe angajată cu acte de violenţă, reuşind astfel să fure circa 12.000 de lei. Cel de-al treilea i-a ajutat, spunându-le când angajata era singură.

Poliţiştii braşoveni au fost sesizaţi, în 2 februarie, prin apel 112, de către o tânără de 20 de ani, că două persoane necunoscute au intrat în sala de jocuri unde lucrează şi, sub ameninţare, au furat o sumă de bani.

Faptele s-au petrecut după miezul nopții și au fost surprinse de camerele de supraveghere.

În urma anchetei, s-a stabilit că doi bărbaţi, cu feţele acoperite, au pătruns în incinta sălii de jocuri, unde, sub ameninţarea cu acte de violenţă, au determinat-o pe angajată să le indice locaţia sumelor de bani încasate şi astfel au sustras aproximativ 12.000 de lei.

„Investigaţiile efectuate de poliţişti au dus la identificarea în scurt timp a celor două persoane, de 21 şi 25 de ani, bănuite de comiterea faptei, precum şi la identificarea unui al treilea bărbat, de 26 de ani, care i-ar fi sprijinit pe cei doi în activitatea infracţională, acesta aflându-se în locaţie la momentul săvârşirii faptei pentru a se asigura că angajata se află singură, informaţie pe care le-ar fi comunicat-o celorlalţi doi bărbaţi”, a transmis IPJ Braşov.

Miercuri, poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere pe numele celor trei bărbaţi, din municipiul Braşov. Aceştia au fost aduşi la sediul unităţii de poliţie pentru audieri, iar apoi reţinuţi pentru 24 de ore.

Ulterior, au fost arestați preventiv.

Cercetările continuă pentru tâlhărie calificată şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

