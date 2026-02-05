Vâlcea: Adolescentă dată dispărută

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au fost sesizați astăzi cu privire la faptul că, în jurul orei 09.00, minora CHIRCUȘI MARIA NATALIA, în vârstă de 15 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a plecat de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile școlare și nu a mai revenit. Minora deține un telefon mobil, însă acesta este închis, și nu se află la prima plecare voluntară de la domiciliu.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă crem din imitație de piele, pantaloni negri și ghete maro deschis, tip OGG.

Minora are aproximativ 1,55 m înălțime, cântărește circa 40 kg, are părul lung, negru, prins în coadă, ochi albaștri și nu prezintă semne particulare.

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea acesteia și fac apel la persoanele care pot oferi informații utile să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

