Andrei, copil cu sindrom STXBP1, are nevoie de terapie continuă: un apel de solidaritate al Asociației „Salvează o Inimă”

Andrei Lung, un copil diagnosticat cu sindromul STXBP1, se confruntă cu o afecțiune genetică rară, cu impact major asupra dezvoltării neurologice. Această boală necesită terapii intensive și permanente, iar orice întrerupere în tratament poate duce la regres ireversibil și pierderea șanselor reale de progres medical.

„Nu vorbim despre confort, ci despre șanse reale la dezvoltare. Pentru Andrei, fiecare zi de terapie contează. Fiecare zi fără terapie înseamnă pierdere de progres”, explică mama copilului, Alexandra Lung.

Terapia continuă – singura cale pentru progres real

După o procedură medicală majoră, specialiștii au stabilit că terapiile intensive, efectuate atât în România, cât și în străinătate, reprezintă singura perspectivă de progres real pentru Andrei. Aceste intervenții nu sunt opționale, ci esențiale pentru dezvoltarea neurologică și funcțională a copilului.

„Există situații în care un copil nu are nevoie doar de compasiune, ci de structură, continuitate și resurse reale. Andrei este într-o astfel de situație”, declară Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o Inimă”.

Cum poți ajuta

Asociația „Salvează o Inimă” lansează un apel public de solidaritate, invitând comunitatea să contribuie la continuitatea terapiilor esențiale:

Donații bancare,

Sponsorizări corporate,

Redirecționarea impozitului,

Implicare civică și distribuirea apelului public.

Fiecare gest contribuie direct la asigurarea terapiilor necesare și la crearea unei infrastructuri care îi permite lui Andrei să continue tratamentele vitale.

Date de identificare și conturi pentru donații

Organizație: Asociația „Salvează o Inimă”

Asociația „Salvează o Inimă” Cod fiscal: 31015982

31015982 Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

RO94RNCB0041182104010001 Cont EUR: RO67RNCB0041182104010002

RO67RNCB0041182104010002 Banca: BCR

BCR SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

RNCBROBUXXX Mențiune transfer: ANDREI LUNG

Mai multe informații despre caz și modalități de susținere sunt disponibile aici: https://salveazaoinima.ro/andrei-lung/

