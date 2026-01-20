Şeful Armatei avertizează: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”

Șeful Armatei Române a declarat, în cadrul unei conferințe, alături de generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, că populația României trebuie să fie pregătită nu doar pentru situații de criză precum calamitățile naturale, ci și pentru a susține un eventual efort de război.

Gheorghiță a declarat că „populația României trebuie să fie pregătită să susțină un efort de război”. Întrebat dacă România a luat măsuri similare cu cele luate de către Polonia sau Finlanda, pentru a pregăti populația de un eventual conflict, Gheorghiță a vorbit despre modificările legislative recente și nevoia ca românii să fie pregătiți să susțină un efort de război.

„Începând din acest an, avem o modificare în legea pregătirii populației pentru război. Tot începând din acest an, ne propunem să aducem tineri în MAPN, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți. O să continuăm aceste programe, în funcție de alocațiile bugetare. În acest an pregătim circa 1000 de militari. În anii următori vom avea, doua, trei serii de pregătire pe an. Capacitatea de pregătire este între 2000 și 10.000 de militari pe an”, a spus generalul, potrivit digi24.ro.

Șeful Armatei a adăugat: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru diverse crize“

Șeful Armatei a adăugat: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru diverse crize, cum ar fi incendii, cutremure și așa mai departe. Trebuie să avem o populație pregătită și pentru a susține un efort de război. Avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.

„Este datoria statului român să își apere infrastructura“

Vlad Gheorghiță a vorbit și despre cum și cât poate fi protejat proiectul de extracție a gazelor din zona economică exclusivă. Șeful Armatei a revenit la declarațiile prin care susținea că platforma din Marea Neagră nu este protejată de articolul 5. De această dată, acesta și-a nuanțat ideea și a susținut că platforma „este teritoriu național”.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive (a României din Marea Neagră – n.r.). Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul. Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național.

Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar”, a spus generalul Vlad.

Citește şi: Bilanţul victimelor accidentului feroviar din Spania creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate în continuare