1.7 C
Craiova
marți, 20 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateBilanţul victimelor accidentului feroviar din Spania creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate în continuare

Bilanţul victimelor accidentului feroviar din Spania creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate în continuare

De Magda Dragu
Bilanţul victimelor accidentului feroviar din Spania creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate în continuare
Bilanţul victimelor accidentului feroviar din Spania creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate în continuare

Potrivit unui nou bilanţ provizoriu prezentat marţi de către autorităţile din regiunea Andaluzia şi Ministerul spaniol al Transporturilor, cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sudul Spaniei, relatează AFP

”Bilanţul persoanelor decedate a crescut la 41, după recuperarea, ieri (luni) seara, a corpului fără viaţă a unei persoane dintr-unul dintre vagoanele trenului Iryo”, a anunţat într-un comunicat Guvernul regional andaluz.

Guvernul regional anunţă, de asemenea, că 39 de persoane – inclusiv patruu copii – rămân ”spitalizate”.

Ministrul transporturilor, Oscar Puente, a confirmat nmărul de 41 de morţi înregistrate în acest stadiu, într-un interviu acordat postului spaniol de radio Onda Cero.

Citeşte şi: Fetiță de doi ani, filmată în timp ce fumează

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA