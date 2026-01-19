Un mort și șase răniți într-un atac armat la primăria unui oraș din Cehia

O femeie a murit într-un atac armat care a avut loc astăzi la primăria orașului Chřibská din Republica Cehă. Cel puțin alte șase persoane au fost rănite, printre care trei ofițeri de poliție. Atacatorul s-a sinucis, informează agenția de presă Reuters.

Un atac armat la primăria unui oraș din Cehia a soldat luni cu o persoană ucisă și cel puțin șase rănite, inclusiv trei ofițeri de poliție.

Poliția a declarat că a securizat clădirea din Chribska, la 110 km nord de Praga.

„În prezent, nimic nu sugerează vreun motiv terorist sau extremist. Nici nu este un atac motivat politic sau religios – totul indică un motiv bazat pe relații”, a declarat poliția la X.

Agenția de știri CTK l-a citat pe directorul poliției din regiune, declarând că atacatorul s-a împușcat singur și că primarul orașului se numără printre răniți.

Cel puțin o femeie a fost grav rănită, a anunțat poliția.

Poliția a anunțat că psihologii au fost trimiși la fața locului pentru a-i ajuta pe cei afectați.

Citește și: Un bărbat și-a pierdut viața după ce i-a explodat centrala pe lemne