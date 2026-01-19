-3.4 C
Un bărbat și-a pierdut viața după ce i-a explodat centrala pe lemne

De Daniela Moise

Un bărbat de 53 de ani, din orașul Lupeni, și-a pierdut viața în această dimineață, după ce i-a explodat centrala termică pe lemne din casă.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Petroșani. Aceștia au stins flăcările care se manifestau în interiorul camerei tehnice unde s-a produs deflagrația, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

„La sosirea echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean, un bărbat, care avea pe corp multiple traumatisme, se afla inconștient în afara încăperii, fiind scos în exterior de către vecini. Imediat au început manevrele de resuscitare, dar, din nefericire, victima în vârstă de 53 de ani nu a mai putut fi salvată“, a precizat sursa citată.

Cauzele producerii exploziei la sistemul de încălzire al centralei termice urmează să fie stabilite de pompieri.

