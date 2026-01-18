„Apocalipsa“ zăpezii! Ninsorile istorice din Rusia au blocat oamenii în blocuri

Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce zăpada de pe acoperișuri s-a prăbușit peste ele, au anunțat autoritățile locale. Localnicii au fost avertizați să evite deplasările.

Peninsula Kamceatka se confruntă cu un episod sever de iarnă, majoritatea regiunii fiind paralizată de furtuni violente. Începând de luni, vânturile puternice și ninsorile record au afectat zona din estul Rusiei.

Joi, două persoane au murit, după ce zăpada de pe acoperișuri s-a prăbușit peste ele, scrie The Moscow Times.

La scurt timp după decesul celor două persoane, primarul din Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaiev, a declarat stare de urgență în oraș.

De asemenea, localnicii au fost avertizați să evite deplasările.

Zona este blocată, iar edilul susține că de vină sunt companiile locale care nu au acționat la timp pentru deszăpezirea străzilor.

Autoritățile au deschis un dosar penal privind încălcarea normelor de siguranță, după ce un bărbat de 60 de ani a fost ucis de zăpada care s-a prăbușit de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

Un alt bărbat, în vârstă de 63 de ani, a murit după ce a fost îngropat de viu în zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un etaj.

Școlile au fost închise, transportul public a fost suspendat

În mediul online au apărut mai multe imagini cu zăpada din Petropavlovsk-Kamceatski care măsoară aproximativ patru metri.

Potrivit serviciului național de meteorologie al Rusiei, cantitatea de zăpadă căzută în Kamceatski în ultimele zile a fost cea mai mare din ultimii 30 de ani, zăpada atingând o înălțime de până la patru metri.

În aceste condiții, școlile au fost închise, iar transportul public a fost suspendat, după ce cartiere întregi au fost îngropate sub zăpadă.

De asemenea, localnicii au fost îndemnați să stea în case.

Citește și: Fragmente dintr-o dronă militară, găsite în curtea unui localnic din Vrancea



