Reguli noi pentru intrarea în SUA. Solicitanții ar urma să declare istoricul conturilor de social media

Potrivit unei propuneri depuse de Serviciul Vamal și de Protecția Frontierelor (CBP), turiștii din țări precum Marea Britanie, Franța, Germania sau Coreea de Sud ar putea fi nevoiți în curând să furnizeze detalii despre activitatea lor pe rețelele sociale pentru a putea intra în Statele Unite.

Conform noilor reguli propuse, solicitanții ar urma să declare istoricul conturilor de social media, adresele de e-mail din ultimii zece ani și date personale extinse despre membrii familiei, inclusiv numele, locurile de naștere și adresele acestora. În prezent, procesul ESTA necesită doar date de contact de bază și o taxă de 40 de dolari, valabilă pentru doi ani.

Măsura ar afecta vizitatorii eligibili pentru programul de renunțare la viză (Visa Waiver Program), care permite accesul în SUA pentru până la 90 de zile fără viză, în baza unei autorizații electronice de călătorie (ESTA), arată The New York Times.

SUA au introdus verificări similare pentru anumite categorii de vize

Propunerea vine după ce SUA au introdus verificări similare pentru anumite categorii de vize, precum vizele H-1B pentru lucrători calificați sau vizele pentru studenți și bursieri. Aceasta apare și în contextul planurilor de implementare a unei noi taxe de 250 de dolari pentru „integritatea vizei”, contestată intens de industria turismului, care avertizează că noile măsuri ar putea descuraja vizitatorii internaționali, potrvit ziare.com.

Schimbarea reprezintă „o schimbare de paradigmă”

Un oficial din sectorul turismului, citat anonim, califică inițiativa drept „o escaladare semnificativă” a verificărilor impuse călătorilor. Firma de avocatură Fragomen notează că schimbarea reprezintă „o schimbare de paradigmă”, întrucât autoritățile americane ar putea analiza discursul online al solicitanților și respinge călătoriile pe criterii discreționare.

Organizațiile pentru drepturi digitale avertizează asupra riscurilor. „Dezvăluirea și supravegherea obligatorie pe rețelele de socializare ar exacerba prejudiciile aduse libertăților civile”, a declarat Sophia Cope, avocat senior la Electronic Frontier Foundation, subliniind că astfel de măsuri nu s-au dovedit eficiente în combaterea terorismului, dar au afectat libertatea de exprimare și viața privată a călătorilor nevinovați.

CBP va accepta comentarii publice timp de 60 de zile. Dacă propunerea este aprobată, noile verificări ar putea fi introduse treptat în următoarele luni, ceea ce ar putea prelungi timpii de procesare și ar crește numărul călătorilor supuși unor controale suplimentare.

