De Magda Dragu
Domeniul Schiabil Transalpina se redeschide cu program redus

Domeniul Schiabil Transalpina își reia activitatea, însă cu program redus, trei zile pe săptămână, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Administrația anunță că, începând de vineri, 12 decembrie, pârtiile deservite de instalațiile Teleschi 1 și Teleschi 2 vor fi deschise doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00–16:30.

Programul ar putea fi extins în săptămânile următoare

Măsura a fost luată pentru a proteja stratul de zăpadă, în condițiile în care temperaturile sunt în ușoară creștere. Din acest motiv, pârtiile vor rămâne închise marți, miercuri și joi.

Reprezentanții domeniului schiabil precizează că, în funcție de interesul turiștilor și de evoluția condițiilor meteo, programul ar putea fi extins în săptămânile următoare.

