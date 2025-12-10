O femeie a fost concediată pentru că a fost prea conștiincioasă la locul de muncă

O tânără care a fost prea conștiincioasă la locul de muncă și a ajuns la birou cu 45 de minute mai devreme a fost concediată. Tânăra a dat firma în judecată, însă o instanță de judecată din Alicante, Spania, a dat câștig de cauză angajatorului.

Tânăra de 22 de ani lucra pentru o companie de logistică și avea obiceiul de a ajunge la birou cu 30 – 45 de minute înainte de începerea oficială a turei sale, la ora 7:30 dimineața. Pentru superiorii ei, această practică a devenit o situație problematică care a început să afecteze dinamica echipei, deși punctualitatea este de obicei văzută ca un semn de angajament,

Potrivit companiei, femeia își completa pontajul începând cu ora 6:45 ori 7:00, susținând astfel că lucrează, deși în cele mai multe cazuri la orele respective nu îi erau repartizate sarcini de serviciu, potrivit Noticias Caracol.

În primă fază a fost avertizată verbal, apoi conducerea firmei a decis să o informeze oficial că trebuie să respecte programul convenit. A primit chiar și un avertisment în 2023, dar tânăra și-a continuat rutina de a sosi devreme la serviciu.

Având în vedere caracterul repetat al comportamentului ei, compania a decis să o concedieze pentru ceea ce a considerat a fi o abatere gravă de la regulamentul de funcționare. În motivație, angajatorul a menționat că angajata nu respecta instrucțiunile directe și perturba coordonarea echipei.

Nemulțumită de decizie, tânăra a decis să conteste concedierea. Ea a argumentat că venea mai devreme la serviciu pentru că volumul de muncă era mare și că, în plus, voia să fie la curent cu sarcinile care îi erau atribuite. Cu toate acestea, în timpul procesului de apel, nu a prezentat nicio dovadă care să susțină această afirmație.

Angajatorul a mai declarat că femeia nu numai că nu și-a respectat programul de lucru, dar a încercat să se conecteze la aplicația companiei înainte de a ajunge fizic la birou în mai multe rânduri. În plus, ar fi vândut o baterie auto a companiei fără permisiune, ceea ce a constituit o altă abatere.

Atitudinea angajatei „a prejudiciat organizarea internă“

Tribunalul Social din Alicante a examinat cazul și a concluzionat că nu era vorba doar de o chestiune de punctualitate, ci mai degrabă de un refuz repetat de a respecta regulamentul intern. Hotărârea a subiliat faptul că atitudinea angajatei „a prejudiciat organizarea internă și a deteriorat relația de încredere”, aspecte esențiale ale oricărui raport de muncă.Prin urmare, instanța a confirmat concedierea și a stabilit că societatea a acționat în limitele stabilite de lege.

Femeia poate face în continuare apel la Curtea Supremă din Valencia, dar deocamdată hotărârea rămâne în vigoare.

