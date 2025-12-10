INS: Exporturile României au crescut cu 4,3%, în primele zece luni

Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că în primele zece luni ale anului, exporturile României au crescut cu 4,3%, la 81,054 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 3,4%, la 108,547 miliarde euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, deficitul balanţei comerciale a crescut cu 1%.

”În perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 108,547 miliarde euro. În perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile au crescut cu 3,4%, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 a fost de 27,493 miliarde euro, mai mare cu 275,7 milioane euro (+1%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024”, arată datele INS.

Faţă de luna octombrie 2024, exporturile din luna octombrie 2025 au crescut cu 5,1%

În luna octombrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,874 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 11,879 miliarde euro, rezultând un deficit de 3,005 miliarde euro. Faţă de luna octombrie 2024, exporturile din luna octombrie 2025 au crescut cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%.

În perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,6% la import) şi alte produse manufacturate (27% la export şi 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 a fost de 58,051 miliarde euro la expedieri şi de 78,399 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,6% din total exporturi şi 72,2% din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 a fost de 23,002 miliarde euro la exporturi şi de 30,147 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,4% din total exporturi şi 27,8% din total importuri.

Citeşte şi: Ministerul Educaţiei: Nu există discuţii privind o eventuală creştere a normei didactice şi nici despre alte măsuri fiscal-bugetare