Ministerul Educaţiei: Nu există discuţii privind o eventuală creştere a normei didactice şi nici despre alte măsuri fiscal-bugetare

Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri a normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.

”Măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare”, consideră ministrul Daniel David.

”Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Instituţia a menţionat declaraţii ale ministrului Daniel David, conform cărora ”măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare”.

”Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”, a adăugat ministerul.

