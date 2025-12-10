Fostul șef al CNAS Lucian Duță scapă de închisoare după ce ÎCCJ a hotărât că fapta s-a prescris

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea la șase ani de închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripția faptei. Înalta Curte a menținut dispoziția de confiscare.

Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate (CNAS), scapă definitiv de o condamnare definitivă la șase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus pe 10 decembrie încetarea procesului penal față de acesta.

În același timp, ÎCCJ a menținut „dispozițiile privind confiscarea specială și măsurile asiguratorii” din acest dosar.

Lucian Duță fusese pus în libertate în luna septembrie, tot printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Lucian Duţă a primit mită de 6,3 milioane de euro

În 25 iulie 2022, fostul preşedinte al CNAS Lucian Duţă a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani de închisoare pentru luare de mită, el fiind judecat pentru că, în perioada 2010–2012, a primit mită de 6,3 milioane de euro de la două firme de software care au încheiat contracte cu CNAS.

Duță a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract semnat și a primit suma totală de 6.300.000 de euro.

Din această sumă, 5.500.000 euro au fost primite prin transferuri bancare, iar 800.000 euro în numerar. Sumele au fost remise fie în numerar în mai multe tranșe, fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile cu conturi bancare deschise în Elveția.

El fusese condamnat în primă instanță de Tribunalul Bucureşti tot la şase ani de închisoare, iar judecătorii au mai decis confiscarea de la fostul preşedinte al CNAS a sumei de 6,3 milioane de lei, în echivalentul în lei la cursul oficial BNR, din ziua executării.

Judecătoarele care l-au condamnat pe Lucian Duţă, cercetate disciplinar de către Inspecţia Judiciară

Judecătoarele Daniela Panioglu şi Adina Guluţanu, de la Curtea de Apel Bucureşti, care l-au condamnat pe Lucian Duţă, au fost cercetate disciplinar de către Inspecţia Judiciară, care le acuza, în două dosare distincte, de exercitarea funcţiei cu rea-credinţă şi de folosirea unor expresii inadecvate în decizii.

Unul dintre dosare viza motivarea sentinţei prin care a fost condamnat Lucian Duţă, fostul şef al CNAS. Numele celor două judecătoare era legat şi de procesele prin care au fost condamnaţi fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu şi omul de afaceri Nelu Iordache, deţinătorul grupului Romstrade, din care făcea parte şi compania Blue Air.

Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac folosită pentru a contesta hotărârile definitive (care nu mai pot fi atacate prin apel sau alte căi de atac ordinare) la o instanţă superioară, pentru a verifica legalitatea şi corectitudinea aplicării legii de către instanţele inferioare.

