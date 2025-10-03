Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi normale și precipitații moderate

Meteorologii anunță că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă, posibil ușor mai scăzute în anumite regiuni în următoarele două săptămâni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), estimările pentru patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, care analizează abaterile temperaturii și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu durată scurtă nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

Săptămâna 6 – 13 octombrie

Temperaturi apropiate de cele normale, ușor mai scăzute în regiunile vestice.

Precipitații deficitare, mai ales în sud-vest.

Atenție: condiții severe pe Transalpina, cu ploi și ninsori viscolite, ceea ce poate afecta circulația.

Săptămâna 13 – 20 octombrie

Temperaturile medii se mențin aproape de normal, posibil ușor mai scăzute în zonele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 20 – 27 octombrie

Temperatura medie va fi apropiată de normal în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea zonelor.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Valorile termice se vor menține în jurul celor specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile normale la nivelul întregii țări.

În ansamblu, România va avea un final de octombrie cu vreme relativ echilibrată, fără variații extreme semnificative, cu precipitații moderate și temperaturi apropiate de normal.

