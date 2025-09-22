Euractiv: NATO va desfășura sistemul turc de supraveghere aeriană MEROPS pe cerul Poloniei și al României

NATO va începe să desfășoare sistemul de supraveghere avansat MEROPS al Turciei în Polonia și România pentru a spori capacitățile de avertizare timpurie și de răspuns împotriva amenințărilor tot mai mari cu drone din partea Rusiei, anunță Euractiv.

Măsura vine în urma a ceea ce autoritățile poloneze au descris ca fiind 19 încălcări ale spațiului aerian național în noaptea de 9-10 septembrie, incidente care au intensificat apelurile pentru o monitorizare mai strictă de-a lungul flancului estic al NATO.

NATO va desfășura sistemul turc de supraveghere aeriană MEROP

NATO va desfășura sistemul turc de supraveghere aeriană MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) în Polonia și România, pe fondul îngrijorării crescânde privind incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian aliat.

Dezvoltat de antreprenorul turc de apărare Aselsan, MEROPS „poate fi montat pe elicoptere și drone și este capabil să detecteze sistemele inamice prin nori și praf. A fost prezentat public pentru prima dată în 2022”, relatează Süddeutsche Zeitung.

Potrivit Agenției germane de presă (DPA), instruirea privind funcționarea sistemului va începe cu sprijinul Ucrainei, începând chiar de săptămâna viitoare.

Se așteaptă ca această desfășurare să consolideze capacitatea de alertă timpurie

Analiștii spun că se așteaptă ca această desfășurare să consolideze capacitatea de alertă timpurie și să accelereze răspunsurile la amenințările cu drone, care au devenit o caracteristică persistentă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a răspândirii acestuia în statele vecine.

Decizia ilustrează, de asemenea, o schimbare mai amplă în favoarea sistemelor de supraveghere optică – ca o completare a radarului și a răspunsurilor tradiționale ale avioanelor de luptă – în cadrul strategiei de poliție aeriană a NATO în Europa de Est.

