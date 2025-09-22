Ministrul Daniel David, despre amenințările primite la mai multe școli din București: Aș vrea un grad mai mare de vigilență

Ministrul Daniel David a spus luni, 22 septembrie, că până se termină ancheta poliției ar dori „un grad mai mare de vigilență în școli”, privind regulile de ordine interioară – cine intră în școală și cât timp stă, scrie Edupedu.ro.

Într-o intervenție la Radio România Cultural, ministrul Educației a spus că: „Nu avem de ce să suspendăm cursuri până când ați văzut și primul mesaj dat de către Poliția din București că primele indicii se leagă de faptul că această amenințare n-ar fi una reală”.

Şcoli și spitale din București au primit mesaje de amenințare

Amintim, școli și spitale din București au primit mesaje de amenințate pe adresele oficiale de e-mail în urmă cu o zi, duminică 21 septembrie 2025. Verificările Poliției, în coordonare cu SRI, au arătat că „nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, a anunțat Poliția în această dimineață.

„Noi suntem în legătură cu inspectoratele, astfel încât școlile să își crească gradul de vigilență. Sigur, există acele regulamente de ordine interioară care reglementează cine intră în școală, cum se intră în școală, cât poți să stai în școală și nu mă îndoiesc că au fost respectate și până acum, dar aș vrea un grad mai mare de vigilență, până primim și concluzia finală a anchetei poliției, copiii trebuie să vină la școală, părinții să aibă încredere că și educația, și poliția, jandarmeria și celelalte instituții care se ocupă de componența asta de ordine și securitate și siguranță își fac datoria”, a spus ministrul Educației.

