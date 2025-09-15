Ambasadorul Rusiei, convovat de Marea Britanie după ce drone rusești au intrat în România și Polonia

După incursiunile de săptămâna trecută a spațiului aerian al NATO, Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la sediul instituției, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, conform Reuters.

Miercuri, Polonia a doborât drone rusești, în prima acțiune de acest fel cunoscută până acum din partea unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice în timpul războiului dus de Rusia în Ucraina. Câteva zile mai târziu, România a ridicat de la sol avioane de vânătoare după ce o dronă rusească i-a încălcat spațiul aerian.

Încălcările spațiului aerian al NATO au fost „complet inacceptabile”

Încălcările spațiului aerian al NATO au fost „complet inacceptabile”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe, subliniind că Regatul Unit este solidar cu aliații săi din NATO în condamnarea acestor „acțiuni iresponsabile”.

„Rusia trebuie să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să întărească unitatea dintre aliații NATO și determinarea noastră de a sprijini Ucraina, iar orice noi incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forță”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Moscova a transmis că nu a avut intenția de a lovi ținte din Polonia și că forțele sale vizau Ucraina în momentul incidentului de miercuri.

