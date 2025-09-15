Mai multe localități din Dolj, fără apă potabilă

Compania de Apă Oltenia anunță oprirea Stației de Apă Ișalnița, miercuri, 17.09.2025, în intervalul orar 05.00 – 21.00, la solicitarea Asocierii TEOVAL & CO – PRIMASERV SRL, în vederea unor lucrări de investiții care se execută în cadrul contractului CL8 „Reabilitare GA Craiova și Coțofenii din Dos. Reabilitare aducțiune Ișalnița – Șimnic”, finanțat din fonduri europene.

Este vorba, mai exact de lucrări de cuplare la Firul II Isvarna – Craiova, dar și de reparații care se vor efectua pe aducțiunile de apă Ișalnița, potrivit unui comunicat al Companiei de Apă Oltenia.

Vor fi afectate de oprire:

– Localitățile de pe traseul aducțiunii Isvarna – Craiova, respectiv Tismana, Câlnic, Telești, Rovinari, Bâlteni, Plopșoru, Brănești și Țânțăreni din județul Gorj, dar și Răcarii de Sus, Braloștița, Scaești, Brădești, Almăj, Mihăița, Coțofenii din Față, Coțofenii din Dos, Ișalnița, Șimnicu de Sus, din județul Dolj;

– Zona Metropolitană, respectiv localitățile Podari, Cârcea (Cartier Banu Mărăcine) și Breasta (parțial);

– Zona Platformei Doljchim – SC Bondio, SC Romfer, SC Adeplast, Agroland, OMV Petrom, Transelectrica, CET I, Borealis, SC Sondrio, Penitenciarul Craiova – Secția Ișalnița, SC Emiliano, Ștrandul Ișalnița, Stadionul Chimia, SC Badenis Trading SRL, TransGaz, paltforma Oxigen, Stațiunea Amaradia, Transliquid SRL.

Atenționăm utilizatorii de apă potabilă din zona menţionată că, în urma manevrelor de golire şi umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional, se pot produce modificări ale calităţii apei potabile din punct de vedere al turbidităţii şi culorii. La apariţia acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă, până la limpezirea apei.

Compania de Apă Oltenia S.A., prin Laboratoarele de analiză a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcțiune a sistemului de distribuție.

