Moment inedit la Craiova Grand Prix 2025

Competiția finală a Marelui Premiu al României la șah, desfășurată la Craiova între 13 și 14 septembrie, a avut parte de un moment special.

Ștefan Baiaram, jucător al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a susținut un meci demonstrativ în compania marelui maestru internațional de șah Vishy Anand, de cinci ori campion mondial. Întâlnirea dintre cei doi sportivi a fost una cu totul specială, întrucât partida a avut loc într-un cadru inedit – la firul ierbii, pe stadionul „Ion Oblemenco”, potrivit unuimcomunicat al Primăriei Craiova.

Grand Prix Craiova 2025 s-a încheiat după două zile intense, la finalul cărora Constantin Lupulescu a obținut medalia de bronz, iar Filip Magold, David Gavrilescu, Filip-Lucian Ioan și Dieter Nisipeanu s-au clasat în primii 10.

Clasament final Grand Prix Craiova 2025

1. Jose Eduardo Martinez Alcantara

2. Kiril Georgiev

3. Constantin Lupulescu

La prima competiție de Grand Prix desfășurată la Craiova au participat 300 de mari șahiști din țară și străinătate. Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Șah, în parteneriat cu Primăria Craiova.

