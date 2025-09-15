27.8 C
Craiova
luni, 15 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportBaschetBaschet / SCMU Craiova a încheiat a doua la Cupa Pleven, turneul amical din Bulgaria

Baschet / SCMU Craiova a încheiat a doua la Cupa Pleven, turneul amical din Bulgaria

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a participat la finalul săptămânii încheiate de curând la un turneu de pregătire în Bulgaria – Cupa „Pleven”, alături de echipa gazdă BC Spartak Pleven, BC Beroe Stara Zagora și Botev Vratsa.

Sâmbătă, în primul meci al competiției, formația antrenată de Tudor Costescu a trecut de BC Beroe Stara Zagora cu scorul de 81-76 (20-30, 21-19, 14-15, 26-12). Deandre Dishman a terminat meciul cu 16 puncte și 8 recuperări, Ishmael Leggett a totalizat 15 puncte și 5 recuperări, Samuel Sessoms a adugat 14 puncte și 5 recupeări, iar Bogdan Țîbîrnă a pus pe tabelă 12 puncte. Au mai contribuit la victorie: Șerban Pușcașu 10 puncte, Kendall Robinson 9 puncte și Vlad Nistor 5 puncte, notează Sportuldoljean.

Tot sâmbătă, Spartak Pleven a dispus de Botev Vratsa cu 83-69.

Finala, pierdută în prelungiri

Finala turneului a avut nevoie de o repriză de prelungiri pentru a desemna câștigătoarea. Gazdele s-au impus în final cu scorul de 75-66, asta după ce la finele primelor patru reprize de joc tabela a indicat egalitate, scor 65-65 (12-16, 18-15, 17-22, 18-12).

Ishamel Leggett a terminat meciul cu 23 puncte și 8 recuperări, iar Kendel Robinson a adăugat 22 puncte și 7 recuperări. Bogdan Țîbîrnă a totalizat 7 puncte și 7 pase decisive, în vreme ce Vlad Nistor a avut o contribuție de 5 puncte. Deandre Dishman și Samuel Sessoms au avut fiecare câte 4 puncte, iar Filip Lucaci 2.

Duminică, în meciul pentru locul 3, Beroe Stara Zagora a învins cu 68-67 pe Botev Vratsa.

Citeşte şi: Baschet / Germania, campioana Europei la baschet masculin după 32 de ani


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA