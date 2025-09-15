Baschet / SCMU Craiova a încheiat a doua la Cupa Pleven, turneul amical din Bulgaria

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a participat la finalul săptămânii încheiate de curând la un turneu de pregătire în Bulgaria – Cupa „Pleven”, alături de echipa gazdă BC Spartak Pleven, BC Beroe Stara Zagora și Botev Vratsa.

Sâmbătă, în primul meci al competiției, formația antrenată de Tudor Costescu a trecut de BC Beroe Stara Zagora cu scorul de 81-76 (20-30, 21-19, 14-15, 26-12). Deandre Dishman a terminat meciul cu 16 puncte și 8 recuperări, Ishmael Leggett a totalizat 15 puncte și 5 recuperări, Samuel Sessoms a adugat 14 puncte și 5 recupeări, iar Bogdan Țîbîrnă a pus pe tabelă 12 puncte. Au mai contribuit la victorie: Șerban Pușcașu 10 puncte, Kendall Robinson 9 puncte și Vlad Nistor 5 puncte, notează Sportuldoljean.

Tot sâmbătă, Spartak Pleven a dispus de Botev Vratsa cu 83-69.

Finala, pierdută în prelungiri

Finala turneului a avut nevoie de o repriză de prelungiri pentru a desemna câștigătoarea. Gazdele s-au impus în final cu scorul de 75-66, asta după ce la finele primelor patru reprize de joc tabela a indicat egalitate, scor 65-65 (12-16, 18-15, 17-22, 18-12).

Ishamel Leggett a terminat meciul cu 23 puncte și 8 recuperări, iar Kendel Robinson a adăugat 22 puncte și 7 recuperări. Bogdan Țîbîrnă a totalizat 7 puncte și 7 pase decisive, în vreme ce Vlad Nistor a avut o contribuție de 5 puncte. Deandre Dishman și Samuel Sessoms au avut fiecare câte 4 puncte, iar Filip Lucaci 2.

Duminică, în meciul pentru locul 3, Beroe Stara Zagora a învins cu 68-67 pe Botev Vratsa.

