Părinții tinerilor români luați de o viitură în Italia cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro

Părinții celor trei tineri români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râul din Italia, luați de o viitură în vara anului trecut, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată.

Familiile Biancăi Doros, Patriziei Cormos și Cristian Molnar, cei trei tineri care au murit luați de o viitură pe râul Natisone, pe 31 mai 2024, au depus o cerere de despăgubiri în valoare totală de 3,7 milioane de euro.

Avocatul care reprezintă familiile victimelor a intentat o acțiune civilă în cadrul procedurii penale împotriva a trei pompieri și a unui operator de la numărul de urgență pentru omor din culpă, în legătură cu moartea celor trei tineri. „Cererea de daune a fost formulată împotriva inculpaților. Angajatorii lor, dacă se dovedește răspunderea, vor fi trași la răspundere solidară”, a explicat avocatul pentru Fanpage.it.

S-au solicitat despăgubiri pentru daunele financiare, morale și biologice suferite de rudele celor trei tineri pentru moartea lor, care a fost cauzată de neglijența celor patru inculpați, ceea ce a dus la sosirea elicopterului medical Double India la trei minute după tragedie. Suferința membrilor familiei a fost amplificată de agonia de 40 de minute a celor trei victime, spune avocatul, și de faptul că au fost martori neputincioși la acele momente teribile în direct la televizor, suferind traume psihologice profunde.

Tinerii au rezistat furiei apelor 40 de minute

Tinerii au sunat la numărul de urgență 112, au fost văzuți de trecători atât de pe mal, cât și de pe un pod din apropiere și totuși nu au fost salvați. Ei au fost surprinși de o viitură, râul a crescut cu 1,5 metri într-un timp foarte scurt, după o ploaie abundentă și, în cele din urmă, cei trei tineri au fost luați de ape.

Procurorii italieni au pus sub acuzare patru persoane în acest caz: trei pompieri și un operator de la numărul de urgență 112. Aceștia sunt acuzați că nu au desfășurat la timp acțiunile de salvare.

Elicopterul cu troliu care ar fi putut să îi salveze a ajuns în șase minute, dar tinerii fuseseră deja luați de ape de trei minute, după ce așteptaseră 40 de minute să fie salvați. În cazul în care judecătorii le dau dreptate, familiile de români ar trebui să primească 3,7 milioane de euro din partea Ministerului de Interne italian.

