Bărbat trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare socrul otrăvindu-i ciorba și tăindu-i frânele la mașină

Un bărbat, de 39 de ani, din Buzău a fost trimis în judecată la aproape un an după ce i-ar fi turnat fostului socru în ciorbă otravă și i-ar fi tăiat conducta de frână a autoutilitarei. El este acuzat de tentativă de omor calificat în formă continuată.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat cercetat pentru tentativă de omor calificat în formă continuată, distrugere și trafic de produse sau substanțe toxice.

„În data de 13.10.2024, în timp ce se afla la domiciliul comun din comuna Grebănu, județul Buzău, pe fondul relației tensionate avute cu fosta soție și al conflictelor anterioare avute cu victima (fostul socru), inculpatul a turnat în castronul cu ciorbă ce urma a fi utilizat de fostul socru, dar și în oala aflată în aceeași locație, substanța toxică T61, utilizată pentru eutanasia animalelor, letală în caz de înghițire pentru om, acționând cu intenția directă de a suprima viața persoanei vătămate, rezultat care nu s-a produs întrucât în momentul consumului victima a simțit că o substanță străină a fost încorporată în produsul alimentar”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

A tăiat frâna de la autoutilitara socrului

Potrivit anchetatorilor, în timp ce se afla la domiciliul comun din comuna Grebănu, bărbatul ar fi ieșit pe strada din fața locuinței unde era parcată autoutilitara deținută și utilizată de fostul socru și cu ajutorul unui clește ar fi secționat conducta de frână de la roata dreaptă spate a vehiculului, defectând sistemul de frânare și punând astfel în pericol viața aceleași persoane.

„Totodată, în sarcina inculpatului s-a reținut că în data de 13.10.2024 a deținut produsul T61, substanță toxică, letală la înghițire pentru oameni și care este interzisă la deținere de către persoane fizice (…), acest produs putând fi utilizat numai în cadrul cabinetelor veterinare (…) Conform planșei fotografice ce surprinde ambalajul produsului T61, se constată că acesta prezintă pictograma pentru Toxicitate Acută – Mortal în caz de înghițire, mortal în contact cu pielea, Mortal în caz de inhalare, Toxic în caz de înghițire, Toxic în contact cu pielea, Toxic în caz de inhalare, aspect ce corespunde cu prospectul acestui produs, în care se arată că este letal pentru oameni în caz de înghițire”, precizează unitatea de parchet.

