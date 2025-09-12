Ambasadorul Rusiei la București, chemat la MAE după incursiunea dronelor rusești în Polonia

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru a i se transmite poziția României privind incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei din noaptea de marți spre miercuri.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025”, a transmis MAE, joi seara, într-un comunicat de presă.

Incidentul reprezintă „o escaladare fără precedent“

Potrivit ministerului, partea română a subliniat că incidentul reprezintă „o escaladare fără precedent, cu implicații grave și de anvergură, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României”.

„Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europen”, mai scrie în comunicatul de presă citat.

Antecedente ale atacurilor rusești în zona de frontieră cu România

MAE a subliniat, de asemenea, antecedentele atacurilor rusești în zona de frontieră cu România.

„În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România. A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, a mai precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Polonia a doborât miercuri drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, statul membru NATO numind incursiunea „un act de agresiune” și marcând prima ciocnire între Rusia și un membru al alianței în timpul războiului din țara vecină.

