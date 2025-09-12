Bărbat de 83 de ani, dispărut în comuna Țuglui, căutat de polițiști, jandarmi și voluntari

Polițiștii din Bucovăț desfășoară ample activități de căutare pentru găsirea lui Cârstina Florea, de 83 de ani din comuna Țuglui. Acesta a dispărut în cursul zilei de joi, 11 septembrie 2025.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, în jurul orei 11:00, bărbatul a plecat de la domiciliu pentru a aduna crengi din pădure și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată în jurul orei 17:20 de nora sa, o femeie de 53 de ani, care a alertat poliția.

Semnalmentele persoanei dispărute

Vârstă: 83 de ani

Înălțime: aproximativ 1,75 m

Greutate: aproximativ 70 kg

Păr alb

Ten măsliniu

Îmbrăcat cu pantaloni și bluză închise la culoare

Mobilizare amplă a forțelor de ordine

În prezent, efective sporite de polițiști și jandarmi participă la activitățile de căutare, alături de voluntari din localitate, care s-au alăturat eforturilor pentru găsirea bătrânului.

Persoanele care pot oferi informații utile care să conducă la găsirea lui Cârstina Florea sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

