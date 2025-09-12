Recital Robert Bașcoveanu, un pianist de 18 ani, la Muzeul de Artă Craiova

Muzeul de Artă Craiova va găzdui, marți, 16 septembrie, ora 19:00, un recital de pian susținut de Robert Bașcoveanu, tânărul craiovean. La numai 18 ani a adunat premii importante la competiții naționale și internaționale, fiind deja recunoscut ca o voce promițătoare a pianisticii românești.

Elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Robert studiază pianul sub îndrumarea profesorului Liviu Pîrvu încă de la vârsta de 6 ani. În paralel, a beneficiat de îndrumări din partea maeștrilor Mihai Ungureanu și Csíky Boldizsár, confirmând tradiția școlii naționale de pian.

Programul recitalului oferă o călătorie muzicală de la eleganța clasicismului mozartian la romantismul creațiilor lui Chopin, Liszt și Brahms, continuând cu profunzimea lui Franck, Scriabin și Rahmaninov. Publicul va (re)descoperi un artist care îmbină rigoarea tehnică cu intensitatea expresivă, calități ce l-au recomandat deja pe scenele filarmonicilor din Craiova, Sibiu, Oradea, Râmnicu Vâlcea și Pitești.

