AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Educației

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, numită „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a anunțat liderilor senatorilor acestui partid Petrișor Peiu. Senatul va dezbate și vota moțiunea în plenul de luni, de la ora 16.00. Moțiunea simplă e semnată de 38 de senatori din Opoziție, notează Agerpres.

România se află în fața unei crize fără precedent în domeniul educației, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare și dispreț față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor, precizează moțiunea simplă pe educație a AUR.

„Educația a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianțe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice. Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână fără o creștere salarială corespunzătoare reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relația cu părinții și formarea profesională. Această măsură forțează profesori titulari să preia ore în mai multe școli, unii ajungând să presteze chiar și în șapte unități diferite, făcând naveta pe distanțe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?”, spune textul moțiunii.

Senatorii Opoziției atrag atenția că sindicatele estimează dispariția a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a titularilor cu normă redusă, ceea ce reprezintă o „concediere mascată“ a zeci de mii de specialiști dedicați, cu grade didactice și ani de vechime.

„Comasarea haotică a școlilor are efecte devastatoare”

„Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă. Comasarea haotică a școlilor, fără criterii clare și fără consultarea comunităților afectate, are efecte devastatoare. Liceele vor fi comasate de la circa 300 de elevi la minimum 500. Într-o clasă de gimnaziu, numărul elevilor va crește chiar și la 32, iar o clasă de liceu va putea funcționa și cu 34 de elevi, împrejurare care va arunca în șomaj circa 15.000 de profesori. În plus, această măsură va duce la închiderea a nouă sute de școli, cele mai multe din mediul rural. În felul acesta, se va declanșa o destructurare instituțională fără precedent, din cauza căreia peste 160.000 de copii din mediul rural vor fi afectați”, detaliază inițiatorii moțiunii simple.

Ei deplâng reducerea fondului pentru burse și situația elevilor din mediul rural, care sunt obligați să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge la școală, ceea ce „crește riscul abandonului școlar”.

Semnatarii moțiunii evidențiază că motivul invocat pentru măsurile adoptate – reducerea deficitului – aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.

Ce măsuri pentru educației propune AUR

„Această economie nu acoperă nici măcar cheltuielile de mentenanță ale câtorva universități din țară. Cheltuielile cu bunurile și serviciile, dar și reparațiile pentru cinci universități din țară, de exemplu, au ajuns la 385 de milioane de lei. Este o batjocură, o iluzie contabilă, pentru care sacrificăm destine, profesori și elevi. România are unul dintre cele mai mici bugete pentru educație din Uniunea Europeană. (…) Domnul Daniel David a demonstrat că nu este un ministru al Educației, ci un executor bugetar care a ales să mintă, să cenzureze și să sacrifice viitorul a milioane de români pe altarul unor economii infime și al unor interese politice obscure”, se menționează în moțiune.

Propunerile inițiatorilor moțiunii sunt: anularea imediată a măsurilor care vizează învățământul preuniversitar și superior, restaurarea statutului respectabil al profesorilor și stoparea „derapajelor ideologice” în curricula școlară, finanțarea educației către pragul minim de 6% din PIB, dialog cu toate părțile implicate.

„Renunțarea domnului Daniel David la funcția de ministru al Educației și Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect față de profesori, elevi și viitorul acestei țări. (…) Prin această moțiune dorim să tragem un semnal de alarmă național: educația este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generație întreagă. Vă chemăm să votați această moțiune, nu pentru noi, inițiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul țării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, conform sursei citate.

